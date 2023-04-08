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Колосков: назначение Клотета в "Торпедо" - оскорбление для российских тренеров. У нас таких "испанцев" много

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение на пост наставника московского "Торпедо" Жозепа Клотета.
Фото: РИА Новости
- Никто не знает, какой специалист Пеп Клотет и специалист ли он вообще. Колыванов прав, это назначение - действительно оскорбление для наших тренеров. У нас таких "испанцев" достаточно большое количество. Но сейчас нельзя ничего плохого говорить о новом тренере "Торпедо". Посмотрим, как он себя проявит. Порой мы переоцениваем специалиста, не зная его истинных возможностей. С другой стороны, есть люди, которые себя зарекомендовали. Например, Черевченко. Где бы ни работал, везде был успех. И все, пропал, и его не видно. Хотя опыт есть, успехи были. Это проблема многогранная. Ее сразу не решишь. Никто не ставит крест на отечественной школе. У нас либо по фамилии, либо по фотографии. Все-таки это не годится! Надо менять подход.

В конце марта столичное "Торпедо" объявило об отставке россиянина Андрея Талалаева и назначении на должность нового главного тренера испанца Жозепа Клотета. Специалист ранее возглавлял итальянские "Брешию" и СПАЛ, а также "Бирмингем Сити" и "Оксфорд Юнайтед" из Англии. "Автозаводцы" на данный момент занимают последнее, 16 место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке "черно-белых" всего 10 набранных баллов в 21 сыгранном туре. До окончания первенства страны осталось 9 туров. Для того чтобы выйти в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ "Торпедо" необходимо подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице, от которой их сейчас отделяет 7 очков. В дебютной игре под руководством Клотета москвичи уступили "Ростову" со счетом 1:2 в рамках 21-го тура.

Источник: Sport24


Колосков Торпедо Клотет
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