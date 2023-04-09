- Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов, - приводит комментарий Кругового "Чемпионат".
Артема Дзюба вышел в основе "Локомотива" против "Зенита" в поединке 22-го тура. Экс-зенитовец не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями, а его команда проиграла действующему чемпиону, прервав свою серию из 4 побед подряд. Три очка дружине Сергея Семака принесли голы Вендела и Кассьерры. Теперь коллектив из Санкт-Петербурга опережает "Ростов" уже на 10 очков (у дончан игра в запасе). В следующем туре "Зенит" встретится с "Ростовом". Российский левый защитник Данил Круговой появился на футбольном поле на 81-й минуте, заменив Клаудиньо и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.
Круговой: даже у Ренана не было проблем с Дзюбой
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой поделился своими мыслями по поводу противостояния против Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"