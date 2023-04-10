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Геркус: нынешний "Зенит" даже до старта сезона - главный претендент на чемпионство. Чего тут говорить?

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Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что "Зенит" еще перед началом сезона является главным претендентом на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
- Нынешний "Зенит" даже до старта турнира — это главный претендент на чемпионство. С той обоймой игроков, которая у них есть, тем уровнем взаимодействия, которое между ними есть — "Зенит" главный претендент. Чего тут говорить? Они могут оступаться, делать осечки, но, в целом, они довольно-таки уверенно идут по сезону. Поэтому чемпионство — вопрос времени.

"Зенит" уже четыре раза подряд выигрывал золотые медали чемпионата России. Все данные чемпионства завоеваны под руководством главного тренера Сергея Семака, который руководит командой и в текущем сезоне, ведя санкт-петербургский клуб к пятому подряд и десятому в истории титулу, который позволит "Зениту" добавить на командную эмблему вторую звезду. В последнем матче РПЛ сине-бело-голубые одержали волевую победу над московском "Локомотивом", сумев отыграться после пропущенного в начале встречи мяча. Петербуржцы отпраздновали победу 2:1.

Источник: "РБ Спорт"


Геркус Зенит
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