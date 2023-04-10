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Бейл - о получении гражданства РФ: возможно, задумаюсь об этом, если "Крылья" дадут мне новый контракт

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Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал, что подумает о получении российского паспорта, если клуб продлит действующее соглашение с футболистом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня еще есть много времени для этого. Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если "Крылья" дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта (смеется). Хочу ли остаться в "Крыльях"? Да, конечно. Мне комфортно здесь, все нравится. У меня будет действовать контракт еще два сезона - остаюсь в клубе минимум до 2025 года", - приводит слова футболиста "Чемпионат".

Гленн Бейл, играющий на позиции правого защитника, перебрался в "Крылья Советов" из Самары летом 2021 года из нидерландского "Эммена". Сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Зимой прошлого года игрок пролонгировал свое соглашение с клубом до конца июня 2025 года. В этом сезоне Бейл сыграл 22 матча за волжан в РПЛ, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу. В текущем розыгрыше Кубка России 27-летний нидерландский защитник выходил на поле 9 раз, отличившись одним голевым ассистом на своих партнеров. В июле ему исполнится 28 лет.


Бейл Крылья Советов
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