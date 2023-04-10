"Еще годика четыре точно поиграю, так планирую. Если "Торпедо" не продлит со мной контракт, завершать карьеру точно не буду. Если продлят - хорошо. В чем мой секрет? Я прошел семь сборов: два с "Торпедо-2" и пять с основной командой. У меня был хоккей, бокс, и все этой зимой! Я все умею", - цитирует Самсонова "РБ Спорт".
Левый защитник Артем Самсонов защищает цвета "Торпедо" с июля 2018 года. Самсонов - воспитанник академии "автозаводцев". Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца этого сезона. В текущем сезоне Самсонов принял участие в 23 матчах за команду во всех соревнованиях, отличившись одной результативной передачей. Всего за "черно-белых" россиянин сыграл в 213 встречах, забил 7 мячей и отдал 10 голевых ассистов. В феврале ему исполнилось 34 года.
34-летний защитник "Торпедо" Самсонов: годика 4 еще поиграю. Завершать карьеру точно не буду
Защитник московского "Торпедо" Артем Самсонов рассказал, что в ближайшие годы не планирует завершать игровую карьеру.
Фото: "СЭ"