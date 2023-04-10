"ЦСКА обладает приоритетным правом выкупа Мойзеса. Ему в России комфортно, он осознает, что выступает за команду с большими победными традициями, и хотел бы остаться, но финальное решение за клубом", - цитирует агента Metaratings.
28-летний бразильский левый защитник Мойзес перешел в ЦСКА летом прошлого года из бразильского клуба "Интернасьонал" на правах аренды до конца сезона. Футболист принял участие в 27 матчах за "армейцев" во всех соревнованиях, забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt текущая рыночная стоимость бразильца равна двум с половиной миллионам евро.
Агент: Мойзес осознает, что играет за команду с большими победными традициями, и хотел бы остаться в ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Мойзеса Гильерме Миранда прокомментировал будущее клиента в столичном клубе.
Фото: ПФК ЦСКА