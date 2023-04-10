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Орлов: Дзюба сыграл на своем уровне, но против "Зенита" ему тяжело

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями по поводу игры Артема Дзюбы в поединке "Локомотив" - "Зенит" (1:2) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и "Зенита". Однако питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой Глушенкову? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против "Зенита" ему тяжело, - приводит мнение Орлова "СЭ".

Вчера российский нападающий Артем Дзюба впервые за 5 лет сыграл против с "Зенита". Центрфорвард появился на поле с первых минут и отыграл всю встречу. Футболисту не удалось отметиться в протоколе какими-либо результативными действиями. Артем имел шансы записать на свой счет голевую передачу, но после его паса пяткой форвард москвичей Максим Глушенков не сумел попасть по воротам Михаила Кержакова. По итогам 90 минут игры победу праздновала дружина Сергея Семака. Победные голы на счету Вендела и Кассьерры. Артем Дзюба за весенний отрезок национального первенства забил 6 голов и оформил 1 ассист в 5 встречах. В следующем туре Артем попытается увеличить свою статистику. Соперником железнодорожников станет "Оренбург". В игре первого круга "Локомотив" разгромил южноуральцев со счетом 5:1.


Орлов Зенит Локомотив Дзюба
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