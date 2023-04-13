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Комментатор Попов: поступок Дзюбы плохой. Нормальный человек так не поступил бы

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Комментатор Алексей Попов осудил решение нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы не пожимать руку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку.
Фото: ФК "Локомотив"
- Поступок Дзюбы плохой, об остальном не мне судить. Нормальный человек так не поступил бы. Когда к тебе идёт человек и тянет руку, можно же просто подойти и сказать: "Я не хочу с тобой здороваться", — а не просто уходить. Тем более все камеры это снимают. Ты всем показываешь, как чрезмерно всех любишь, но после такого это не чувствуется. Но это его стиль, он так себя ведёт, ему это нравится. Он кайфует от того, что делает. А правильно поступает или нет, его вообще не волнует.

Артем Дзюба не стал пожимать руку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку после поражения "Локомотива" от сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ (1:2). Нападающий железнодорожников в послематчевом интервью заявил, что не увидел наставника петербуржцев, хотя многочисленные видеоматериалы подтверждают факт того, что форвард обернулся на оклик Семака, после чего отвернулся и продолжил свой путь в подтрибунное помещение. Дзюба выступал под руководством Семака в "Зените" четыре года, выиграв со специалистом несколько трофеев, в том числе четыре титула чемпионата России. Нападающий покинул клуб из Санкт-Петербурга летом прошлого года.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Локомотив Дзюба Семак
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