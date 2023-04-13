- Звездой себя не считаю. Еще есть, куда расти. Вот когда забью в финале Лиги чемпионов, тогда, может быть.
19-летний Арсен Захарян долгое время в прошедшее зимнее трансферное окно был связан с возможным переходом в турецкий "Галатасарай". Сам футболист отверг вариант с переездом в Турцию по личным причинам. Ранее полузащитник мог оказаться в лондонском "Челси", однако его трансфер был сорван прошлым летом по экономическим причинам.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Захарян: буду считать себя звездой, когда забью в финале Лиги чемпионов
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал, что будет считать себя звездой, когда забьет в финале Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Динамо"