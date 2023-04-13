По информации источника, контракты всех членов тренерского штаба "Химок" подписаны по схеме "3+2". Ранее инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов заявил, что контракт с Андреем Талалаевым подписан на пять лет.
Контракт будет продлен еще на два года автоматически, если все стороны придут к соответствующему соглашению.
О назначении Талалаева на пост главного тренера "Химок" было объявлено 11 апреля. Ранее в текущем сезоне специалист уже работал с московским "Торпедо" и грозненским "Ахматом". Талалаев стал первым тренером в истории РПЛ, работавшим с тремя командами в течение одного сезона.
Источник: Metaratings
Metaratings: контракт Талалаева с "Химками" подписан по схеме "3+2"
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев подписал контракт с клубом по схеме "3+2".
Фото: РПЛ