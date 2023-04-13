– Кем я вижу себя через год? Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там, – цитирует Захаряна "СЭ".
Зимой 19-летнего хавбека "Динамо" активно сватали в "Галатасарай". Турецкая пресса писала, что российский и стамбульский клубы уже согласовали все условия сделки. Однако в итоге трансфер заблокировал отец Арсена Норайр. В летнее трансферное окно Захарян был близок к переезду в Лондон. Талантливым полузащитником предметно интересовался "Челси", но околоспортивные причины помешали оформить сделку.
Полузащитник "Динамо" Захарян: через год мне хотелось бы быть игроком европейского клуба
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян признался, что через год хотел бы играть в иностранном клубе.
Фото: ФК "Динамо"