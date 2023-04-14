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Ребров - о главной ошибке в карьере: впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре

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Экс-вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о главной ошибке в своей карьере.
Фото: ФК "Спартак"
- Ох, непросто вспоминать. Это был 2017 год, выездной матч с "Зенитом". Счёт уже 1:4, Кришито делал подачу, мяч тоже срезался. Моя ошибка была в том, что пытался поймать. Дальше понял, что если поймаю, то залечу с мячом в ворота. И попытался выбить! В итоге принял решение ни туда ни сюда – просто закинул сам себе. Летел в самолёте и прокручивал этот момент. Сложно было поверить, что такое пропустил. После того гола впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре. Мы очень переживали из-за этого.

39-летний Артем Ребров - уроженец Москвы. Большую часть своей профессиональной игровой карьеры голкипер провел в московском "Спартаке". Всего за красно-белых вратарь провел 131 матч, в которых 47 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Ребров пропустил 151 гол, пять из которых были в том матче РПЛ с "Зенитом" в 2017 году, о котором вспомнил вратарь. Голкипер выиграл два трофея за все время, проведенное в "Спартаке": чемпионат России в 2017 году и Кубок страны в 2018 году. Сейчас Ребров работает в тренерском штабе "Спартака" и помогает главному тренеру Гильермо Абаскалю.

Источник: Sports.ru


Ребров Спартак Зенит
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