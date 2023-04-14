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Захарян: когда появляются деньги, становится больше и затрат. Сто тысяч уже не хватит - уже ипотека

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Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал, сколько денег ему необходимо для жизни в месяц.
Фото: ФК "Динамо"
- Нет определённой суммы, которая необходима для жизни на месяц. Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. Сто тысяч уже не хватит — уже ипотека.

В прошлом году Захарян на аналогичный вопрос отвечал, что ему достаточно было бы ста тысяч рублей в месяц. Полузащитник был близок к переходу в "Челси" прошлым летом и в "Галатасарай" прошедшей зимой, но так и остался в московском "Динамо". 19-летний футболист в одном из своих последних интервью заявил о желании через год играть в европейском клубе. Также Захарян признался, что будет чувствовать себя звездой только, когда забьет в финале Лиги чемпионов.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Захарян Динамо
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