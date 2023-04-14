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Захарян: спокойно реагирую, когда гнобят на ТВ после плохого матча. Может, это их работа

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Российский футболист "Динамо" Арсен Захарян поделился своей точкой зрения на критику в СМИ.
Фото: "Чемпионат"
- Читаю про себя много. Ну как читаю... Не вот прямо захожу и смотрю. Если вижу что-то... Бывает, в прикол мне Ярик Гладышев скидывает, если что-то смешное. Наверное, это нормально. Когда плохой матч провёл и гнобят там, образно говоря. Спокойно на это реагирую. Ну говорят и говорят. Может, это их работа там на телевидении — что-то говорить плохое, - приводит слова Захаряна "СЭ".

Арсен Захарян – выпускник академии "Динамо". За свою карьеру в родном клубе россиянин провел 76 поединков, в них сумел забить 16 голов и отдать 21 голевых пасов на своих партнеров по команде. В этом сезоне футболист набрал 4+7 по системе гол плюс пас в 29 играх за столичный коллектив. Контракт воспитанника со своей родной командой рассчитан до конца июня 2024 года. В мае Арсену исполнится 20 лет. Отметим, что недавно экс-игрок "Зенита" и сборной России Владислав Радимов в своем телеграм-канале раскритиковал Захаряна за неудачную, по его мнению, игру в этом сезоне. "Динамо" после 23 туров располагается на 5-й строчке, отставая от идущего на втором месте "Спартака" на 6 баллов. В следующем туре дружина Йокановича на своем домашнем поле сыграет с "Пари НН".


Захарян Динамо
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