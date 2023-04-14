- Удовлетворит ли третье место "Спартака" по итогам сезона? Третье не устроит. Если брать в учет концовку осенней части чемпионата и ожидания от весеннего отрезка турнира, то меня устроит только вторая строчка, - приводит мнение Тихонова "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, что "Спартак" ушел на зимний перерыв, располагаясь на 2-й строчке. На тот момент отставание от "Зенита" составляло 6 очков. Но после возобновления национального первенства дружина Абаскаля в 5 встречах одержала всего 1 победу, обыграв на домашнем поле "Факел" (3:2). Также в активе москвичей 3 ничьих и 1 поражение. Эти результаты притормозили команду. Теперь "Спартак" располагается на 3 месте, отставая от идущего на строчку выше "Ростова" на 3 очка. Снизу к красно-белому коллективу подобрался ЦСКА, Разрыв между принципиальными соперниками составляет 1 балл. В 23 туре "Спартаку" предстоит приехать в гости к "Торпедо" Жозепа Клотета.
Тихонов: меня устроит только второе место "Спартака" по итогам сезона
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о том, на каком месте ожидает увидеть москвичей по итогам сезона.
Фото: РФС