- Пожалуй, это главный матч не только тура, но и всего чемпионата. Здесь, скорее всего, и решится судьба золотых медалей. "Зенит" приедет биться за чемпионство, "Ростов" останется вторым, даже если проиграет. Хватит ли мотивации игрокам, чтобы превзойти самих себя? Сумеет ли Карпин выжать максимум в одном отдельно взятом поединке? Вот и посмотрим.
"Зенит" становился чемпионом РПЛ четыре последних сезона подряд и сейчас идет к пятому титулу победителя чемпионата России подряд. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ранее заявил, что не считает игру с "Ростовом" чемпионским матчем, так как петербуржцам и в дальнейшем будет необходимо настраиваться на игры чемпионата России и набирать в них очки. "Ростов" независимо от результата игры с "Зенитом" останется на втором месте в турнирной таблице, опережая идущий третьим "Спартак" по дополнительным показателям. Перед очной встречей, которая состоится завтра, 16 апреля, "Зенит" и "Ростов" в турнирной таблице разделяет девять очков в пользу петербуржцев.
Источник: Metaratings
Тихонов: матч "Зенита" с "Ростовом" - главная игра чемпионата, в ней решится судьба золотых медалей
Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов заявил, что в матче 23-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ростовом" решится судьба золотых медалей.
Фото: Чемпионат.com