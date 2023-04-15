- Хочется, чтобы "Спартак" победил "Торпедо". Если еще недавно можно было подумать, что матч будет легким, то сейчас всё усложняется: автозаводцы сейчас на определенном подъеме. Поэтому игра будет непростой: соперник будет рвать и метать, пытаясь цепляться за каждое очко. Но я думаю, что "Спартак" в конце концов соберется - не может же быть серия неудач такой длинной, - передает слова Хаджи "Чемпионат".
В рамках 23 тура Российской премьер-лиги 15 апреля состоится московское дерби, в котором встретятся "Торпедо" и "Спартак", матч пройдет на столичной "Арене Лужники" и начнется в 19:00 МСК. В последних 5 матчах во всех турнирах красно-белые не одержали ни одной победы, в последних 5 матчах чемпионата России - одержали одну победу. "Торпедо" под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета в 22 туре РПЛ одержало домашнюю победу над "Факелом" (2:0).
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Хаджи: еще недавно можно было подумать, что матч с "Торпедо" для "Спартака" будет легким, но сейчас всё усложняется
Экс-генеральный менеджер "Спартака" Александр Хаджи дал комментарий по предстоящему матчу красно-белых против "Торпедо" в 23 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"