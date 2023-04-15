- Я много работал, старался ради команды, был максимально сконцентрирован. Потерял много времени не по своей вине, сейчас стараюсь его компенсировать и помочь команде. Где удобнее играть в нападении — в центре или на фланге? Достаточно уже того, что играю. С завтрашнего дня начнем думать о матче с "Краснодаром", сейчас нужно насладиться победой, - приводит комментарий Бальде "Матч ТВ".
Сегодня сенегальский форвард снова вышел в основе "Спартака" на поединок против "Торпедо" (2:1). Футболист стал главным героем встречи, забив гол и заработав два пенальти. Примечательно, что сам Бальде не сумел реализовать свою попытку, попав в каркас ворот. Отметим, что после матчей на сборные сенегальский футболист часто появляется в основе дружины Абаскаля и уже забил 3 гола. Ранее игрок поражал ворота "Урала" (1:2) в Кубке и "Динамо" (3:3) в предыдущем туре национального первенства. "Спартак" после 23 туров набрал 45 очков и догнал "Ростов". Москвичи по-прежнему находятся на 3-й строчке из-за того, что уступают дончанами по дополнительным показателям. При этом красно-белый коллектив опережает ЦСКА, идущий на 4 месте, на 1 балл. В следующем туре "Спартак" встретится с "Краснодаром" Владимира Ивича.
Кейта Бальде: потерял много времени не по своей вине, сейчас стараюсь его компенсировать и помочь команде
Сенегальский центрфорвард "Спартака" Кейта Бальде рассказал о своем желании помогать команде.
Фото: ФК "Спартак"