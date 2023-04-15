- Возможно, посмотрев монитор, можно увидеть, что Самсонов немного вскользь попадает в ногу. Мне проще сказать, что это красная. Говорю, что вскользь попал, чтобы оправдать решение арбитра. В манере игры Самсонова, не спасая ворота, а идя целенаправленно в ногу выше голеностопа, объяснить, что это красная, гораздо проще, - приводит мнение Николаева "Матч ТВ".
"Спартак" в "Лужниках" оказался сильнее "Торпедо". Все свои голы дружина Абаскаля забила в первые 45 минут игры. Свою фамилию в протокол записали Кейта Бальде и Роман Зобнин. Последний отправил мяч в сетку ворот Егора Бабурина с 11-метрового. Пенальти был назначен на фол на Бальде. В ходе эпизода защитник черно-белого коллектива Артем Самсонов ударил по ноге сенегальца. Арбитр в поле Павел Шадыханов не увидел нарушение правил. Судья наказал "Торпедо" 11-метровым только после просмотра ВАР. Отметим, что торпедовец отделался предупреждением. В этом сезоне Самсонов провел за "Торпедо" 24 игры, в которых отметился 1 голевым пасом. Также на счету Артема 9 желтых карточек.
Экс-арбитр РПЛ Николаев - о неудалении Самсонова: мне проще сказать, что это красная
Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев поделился своей точкой зрения на судейство в игре "Торпедо" – "Спартак" (1:2).
Фото: Елена Разина / Sportbox.ru