- Я думаю, вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород. Потому что сейчас каждые очки на вес золота. Стараемся набрать их как можно больше. И в этой игре с "Динамо" старались, но вот эти вот последние 15 минут, которые перевернули всю игру, - они все перечеркнули.
Подопечные Сергея Юрана на выезде вели в счете до 79-й минуты встречи с московским "Динамо", однако не сумели набрать очки, пропустив 3 гола. "Пари НН" занимает 13-е место в таблице РПЛ, расположившись в зоне стыковых матчей за 7 игр до окончания турнира. От безопасной, 12-й строчки, на которой находятся "Крылья Советов", нижегородцев на данный момент отделяет 6 очков. В рамках 24-го тура "Пари НН" примет на своем поле самарскую команду.
Источник: IZ.ru
Хавбек "Пари НН" Соколов: мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород
Атакующий хавбек "Пари НН" Артем Соколов прокомментировал итог встречи с "Динамо" в рамках 23-го тура первенства России (3:1).
Фото: ФК "Пари НН"