- В "Зените", например, разницу делают бразильцы. У "Спартака" меньше зависимость от легионеров, но есть тот же Промес. Сложно предугадать, какими именно будут состав команды. Думаю, "Спартак" станет чемпионом в следующем сезоне, если из "Зенита" уйдут все бразильцы, - приводит мнением Рианчо "РБ Спорт".
"Зенит" в этом розыгрыше национального первенства уверенно лидирует с 9-очковым отрывом от "Ростова". Сегодня петербуржцы и дончане сыграют между собой. "Спартак" же замыкает лидирующую тройку, набрав равное количество баллов с "Ростовом" (по 45). Ключевыми игроками дружины Сергея Семака являются 5 бразильцев - Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Родригао. Также с зимы этого года на позиции центрального защитника выступает молодой бразилец Роберт Ренан. Отметим, что последний раз "Спартак" обыгрывал "Зенит" в рамках РПЛ в 2017 году (3:1). А свой последний чемпионский титул москвичи выигрывали еще в сезоне 2016/2017. Тогда у руля столичного коллектива находился итальянец Массимо Каррера.
Рианчо: думаю, "Спартак" станет чемпионом в следующем сезоне, если из "Зенита" уйдут все бразильцы
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о том, при каких условиях москвичи смогут завоевать чемпионский титул РПЛ.
Фото: "СЭ"