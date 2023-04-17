- Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился. Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича, которого давно не видел и не слышал.
Мостовой играл под руководством Олега Романцева в московском "Спартаке". Футболист стал двукратным чемпионом СССР, после чего отправился играть в Европу. Новая возможность сыграть под руководством Романцева у Мостового будет в приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве ретроматче, который пройдет в Волгограде 1 мая. За "Спартак" сыграют Роман Павлюченко, Дмитрий Аленичев и другие экс-футболисты. За "Динамо" Сталинград сыграют Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Евгений Алдонин и другие бывшие игроки.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой - о ретроматче: рад снова сыграть под руководством Романцева, которого давно не видел и не слышал
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на организацию ретро-матча в Волгограде.
Фото: ФК "Спартак"