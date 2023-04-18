- Федор — один из лидеров "Динамо", своим голом он сильно помог команде. Мы должны снабжать его мячами, помогать ему забивать и поддерживать его в каждом матче. Смолов — важный игрок "Динамо", который должен продолжать играть в том же духе, - приводит комментарий Дасы Sport24.
Российский центрфорвард Федор Смолов – выпускник академии "Динамо". Зимой 2022 года он вернулся в свой родной клуб, перебравшись из "Локомотива". Всего в бело-голубой футболке форвард провел 117 игр, в которых сумел забить 21 гол, а также игрок записал в свой актив 11 ассистов. В этом сезоне Федор забил уже 10 голов за дружину Славиши Йокановича во всех турнирах. Также на счету Смолова 5 голевых пасов. Игрок тратит на гол в среднем 159 минут игрового времени. В матче 23-го тура РПЛ против "Пари НН" (3:1) россиянин отметился первым голом после восстановления от травмы. Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2024 года. В феврале Смолову исполнилось 33 года.
Защитник "Динамо" Даса: Смолов - один из лидеров команды. Федор должен продолжать играть в том же духе
Израильский футболист "Динамо" Эли Даса поделился мнением по поводу своего одноклубника Федора Смолова.
Фото: " Чемпионат"