– Шамар счастлив в "Спартаке", но пока неизвестно, останется ли он в команде. После окончания сезона мы встретимся с руководством клуба и все обсудим. "Спартак" был и всегда будет приоритетом для нас. Сейчас мы не заинтересованы в других предложениях. Но все возможно, – приводит слова Протеги Sport24.
В этом сезоне 26-летний уроженец Ямайки принял участие в семнадцати играх "Спартака" в чемпионате России, записав на свой счет три гола. В предстоящей игре Кубка России Шамар не сыграет из-за дисквалификации за массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел после финального свистка кубковой встречи на групповом этапе с "Зенитом".
Действующий контракт между "Спартаком" и Шамаром Николсоном рассчитан до конца сезона-2025/26.
В среду, 19 апреля, "Спартак" сыграет против "Акрона" в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов. Матч состоится при заполненных до отказа трибунах стадиона "Кристалл" в Жигулевске (Самарская область). Стартовый свисток арбитра Алексея Амелина из Тулы раздастся в 16:30 по московскому времени. Вместимость домашней арены "Акрона" составляет немногим более 3000 зрителей.
По пути в полуфинал Кубка России волжане последовательно выбили из розыгрыша три московских клуба - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". "Спартак" вылетел в Путь регионов из Пути РПЛ, уступив по сумме двух встреч екатеринбургскому "Уралу". Финалист Пути регионов определится по результатам единственного матча в Жигулевске. В другом полуфинале завтра сыграют "Краснодар" и самарские "Крылья Советов".
Агент Николсона: неизвестно, останется ли Шамар в команде. Мы не заинтересованы в других предложениях, но все возможно
Ненад Протега, официальный представитель нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"