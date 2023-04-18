- У "Спартака" были великие моменты в его истории, он выигрывал титулы. Но будущее будет зависеть от владельцев клуба! Я думаю, что "Спартак" - великий клуб, который задумывался как большой проект. Я считаю, что на сегодняшний день серьёзного проекта клуба не существует, - приводит мнение Рианчо "Евро-Футбол.Ру".
Сегодня футбольный клуб "Спартак" празднует День Рождения. Коллективу исполнился 101 год. В этом сезоне столичный коллектив под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля участвует в двух турнирах. В РПЛ москвичи с 45 очками замыкают лидирующую тройку, отставая от идущего на строчку выше "Ростова" на 1 балл. При этом отрыв от ЦСКА, который идет на 4-й позиции, составляет всего 1 очко. В следующем туре национального первенства дружина Абаскаля встретится с "Краснодаром" Владимира Ивича. В Кубке России, несмотря на поражение от "Урала" (1:2) "Спартак" продолжает свой путь через нижнюю сетку к суперфиналу в "Лужниках". Завтра действующий обладатель Кубка сыграет с главной сенсацией "Акроном" из Тольятти. Игра пройдет в Жигулевске.
Рианчо: на сегодняшний день у "Спартака" серьёзного проекта не существует
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился соображениями по поводу своего бывшего клуба.
Фото: "СЭ"