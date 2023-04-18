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Кавазашвили: без Джикии в обороне "Спартака" творится хаос, часто пропускают

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Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о значении для красно-белых центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, травма Джикии - большой удар по "Спартаку". Чем быстрее Георгий вернется в состав, тем лучше для команды. Сейчас в "Спартаке" нет защитников, способных полноценно заменить Джикию. Он капитан, важный игрок команды, его присутствие на поле очень многое значит. Мы видим это по последним матчам, где красно-белые часто пропускают. Без Джикии в обороне "Спартака" творится хаос, нет слаженности и спокойствия. Надеюсь, он сыграет в матче с "Акроном", - передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".

29-летний центральный защитник Георгий Джикия выступает за московский "Спартак" с января 2017 года и в настоящее время является капитаном команды. В матче 20 тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом" (0:2) Джикия получил мышечную травму, из-за которой пропустил 3 последующих тура чемпионата и ответный матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России против "Урала" (1:2). Матчи РПЛ без Георгия в составе "Спартак" завершил со счетом 0:0 ("Ахмат" дома), 3:3 ("Динамо" дома) и 2:1 ("Торпедо" в гостях).

В матче 23 тура РПЛ с московским "Торпедо" Джикия попал в заявку на игру, но остался в запасе и на поле не появился.


Спартак Джикия Кавазашвили
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