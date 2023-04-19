Смог бы кто-то из российских игроков заиграть в Италии? Думаю, да. Есть, например, Дзюба - большой игрок для России. Но тут все те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии", - цитирует Понсе Sport24.
Артем Дзюба пробовал свои силы в чемпионате Турции. Экс-нападающий сборной России перешел из "Зенита" в "Адана Демирспор" в августе 2022 года. Однако в ноябре уже покинул турецкую лигу по соглашению сторон, отличившись в 5 матчах за клуб одним забитым мячом. С февраля 2023 года на правах свободного агента Дзюба присоединился к московскому "Локомотиву". 34-летний форвард записал на свой счет 6+4 по системе гол плюс пас в 8 встречах за столичную команду.
Понсе: Дзюба мог бы заиграть в Италии
Форвард "Акрона" Андрес Понсе считает, что нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе по силам заиграть в Италии.
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