"Будет ли для меня принципиальным матч с бывшим клубом? Нет, уже столько времени прошло. Настраиваюсь на любые матчи одинаково, будь то "Спартак" или любая другая команда. С теплотой вспоминаю время, которое провел в "Спартаке", благодарен клубу, он очень многое дал мне. За играми уже не слежу, иногда попадаются матчи, могу посмотреть. Но нет такого, что пристально наблюдаю и знаю каждый результат "Спартака".
Константин Савичев, играющий правого полузащитника, является воспитанником московского "Спартака". 29-летний российский футболист перешел в "Акрон" в июле 2021 года из "Чайки". В текущем сезоне на его счету 30 матчей за тольяттинский клуб во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Сегодня, 19 апреля, "Акрон" примет "красно-белых" в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Победитель этой пары сыграет в финале с победителем другой пары полуфинала Пути регионов, в которой соперничают "Краснодар" и "Крылья Советов".
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Акрона" Савичев: с теплотой вспоминаю время, проведенное в "Спартаке", но на любые команды настраиваюсь одинаково
Хавбек "Акрона" Константин Савичев рассказал, что он ждет от встречи со "Спартаком" в рамках 1/2 финала Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"