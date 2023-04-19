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Перед матчем с "Акроном" фанаты "Спартака" вышли на поле и сломали угловой флаг

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Несколько болельщиков московского "Спартака" вышли перед матчем на поле домашнего стадиона "Акрона" и сломали угловой флаг.
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно, несколько болельщиков столичного "Спартака" за несколько часов до стартового свистка полуфинального поединка Пути регионов Кубка России против "Акрона" вышли на газон домашней арене хозяев "Кристалл" и сломали угловой флаг. Сообщается, что фанаты "красно-белых" забрали флаг себе и заплатили штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Акрон" принимает "Спартак" в рамках второго этапа 1/2 финала Кубка России на домашнем поле стадиона в Жигулевске. Вместимость арены составляет чуть более трех тысяч зрителей.

Источник: Sport24


Спартак Акрон Кубок России
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