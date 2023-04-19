- Сегодня у него было много оборонительной работы. Наверное, он все?таки не распорядился теми ситуациями, которые у него были. Не отдал, не забил. Здорово выходил на пространство, но сегодня соперник плотно оборонялся. Не лучшая игра, но человек старался. Пытался созидать в комбинационной игре, - приводит мнение Федотова пресс-служба ЦСКА.
Сегодня в кубковом поединке с "Уралом" (1:1) колумбиец Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего хавбека, появился в основе ЦСКА. Примечательно, что это первое появление в старте футболиста с 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:2). Футболист провел на футбольном поле 78 минут игрового времени и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Всего в этом сезоне Хорхе провел за дружину Владимира Федотова 28 встреч, в которых ему удалось забить 6 голов. Также игрок записал в свой активе 6 голевых пасов. Карраскаль тратит на гол в среднем 300 минут. Свой следующий матч ЦСКА проведет уже в рамках национального первенства. В соперниках - "Локомотив".
Федотов – о Карраскале: не отдал, не забил. Не лучшая игра, но человек старался
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился соображениями по поводу игры колумбийца Хорхе Карраскаля.
Фото: Матч ТВ