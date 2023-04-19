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Форвард "Крыльев Советов" Цыпченко: тренировали ли пенальти? Как видите, нет

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Российский футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко высказался по поводу вылета из Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Это был характер. Это было то, как мы играли весь этот Кубок. То, что мы перевернули игру вдесятером, заслуга всей команды. Все выложились на сто процентов, как это должно происходить. Игра была равной, но с большим количеством ошибок с нашей стороны. Тренировали ли пенальти перед матчем? Как видите, нет (ухмыляется). Так бывает. Это пенальти. Ничего страшного, я горжусь каждым своим другом по команде, -приводит комментарий Цыпченко "Матч ТВ".

"Крылья Советов" были близки к тому, чтобы одержать волевую победу над "Краснодаром" в Кубке России. Играя в меньшинстве и проигрывая 0:2 к 93-й минуте самарский коллектив сумел перевести игру в серию пенальти. К сожалению для болельщиков волжан, игроки не смогли справится с нервами и не забили ни одного послематчевого пенальти. Свои попытки не реализовали Бейл, Писарский и Горшков. Теперь дружине Осинькина предстоит улучшать свое положение в национальном первенстве. Коллектив с берегов Волги после 23 туров располагается на 11-й сточке, опережая идущий в зоне стыков "Пари НН" на 6 очков. В 24 туре РПЛ между нижегородским и самарским клубом состоится очный поединок. У "Крыльев Советов" всего 1 победа над "Сочи" (2:1) в последних 10 играх.


Цыпченко Крылья Советов Краснодар
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