– На данный момент в игре "Спартака" ничего позитивного я не увидел. Есть какие-то локальные результаты, но теряется преимущество и позиция второго места в РПЛ. Пока футбол красно-белых не впечатляет. Не знаю, в чем причина. Вроде бы ничего кардинально не поменялось, да и футболисты остались те же, но результаты не впечатляют, – приводит слова Филимонова "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Таким образом, в общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.
Филимонов: вроде бы в "Спартаке" ничего не поменялось и футболисты остались те же, но результаты не впечатляют
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал игровой кризис команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"