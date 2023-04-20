– С чем можно сравнить "Спартак"? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.
Вокруг "Спартака" постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с "Акроном".
Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите "Акрон" сначала обыграйте, чемпионы, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Таким образом, в общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.
Канчельскис: нынешний "Спартак" можно сравнить с цирком. Вокруг клуба постоянно какие-то жулики вьются
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис раскритиковал менеджмент "Спартака" после поражения в Кубке России от "Акрона" (1:2).
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