– В Кубке всегда есть определенные неожиданности, тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции "Акрона", в частности, потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский. Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз, – цитирует Семина "СЭ".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. В середине первого тайма форвард гостей Кейта Бальде не реализовал пенальти, упустив возможность открыть счет. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
В общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.
Семин: тренер "Акрона" Калешин может работать в любой команде. Он вчистую переиграл Абаскаля
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин восхитился работой наставника тольяттинского "Акрона" Евгения Калешина после победы волжан в Кубке России над "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Акрон"