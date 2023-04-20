Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Севилья
2 - 0 2 0
Манчестер Юнайтед2 тайм
П1 1.17X 7.8П2 20
Спортинг
1 - 1 1 1
ЮвентусПерерыв
П1 2.66X 2.31П2 4.3
Рома
0 - 0 0 0
Фейеноорд2 тайм
П1 2.28X 2.36П2 5.95
Юнион
0 - 2 0 2
Байер2 тайм
П1 65X 13.8П2 1.04

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
2 - 0 (П 4 - 1) 2 041)
АндерлехтЗавершен
Фиорентина
2 - 3 2 3
ЛехЗавершен
П1 101X 8П2 1.1
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Гент2 тайм
П1 1.95X 2.54П2 7.4
Ницца
1 - 0 1 0
Базель2 тайм
П1 1.14X 7П2 38
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Мостовой - о поражении "Спартака" от "Акрона": у них всё хорошо и замечательно. Зарплаты приходят вовремя - всё отлично

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о вылете красно-белых из Кубка России от тольяттинского "Акрона" из Первой лиги (1:2).
Фото: AFP
- Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что "Спартак" проиграет, при всём уважении к "Акрону", который без проигрышей идет. У "Спартака" всё нормально, всё хорошо и замечательно. Деградация? Нет. Всё шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя - всё отлично, - передает слова Мостового РИА Новости.

В матче второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России московский "Спартак" уступил на выезде представляющему Первую лигу тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2, что привело к вылету красно-белых из турнира. Ранее "Акрона" выбил из розыгрыша три других московских клуба - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", при этом победу над бело-голубыми в серии пенальти волжане одержали на выезде.


Кубок России Спартак Акрон Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кечинов: у "Спартака" есть проблемы в обороне, необходимо улучшать и реализацию. Но никакой паники нет
Карвальо: Акинфееву, возможно, уже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что стоит поставить точку
"АЗ Алкмар" победил "Андерлехт" в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги конференций
Кечинов: не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера. На "Спартак" приятно смотреть, это заслуга Абаскаля
Мостовой - о поражении "Спартака" от "Акрона": у них всё хорошо и замечательно. Зарплаты приходят вовремя - всё отлично 1
Мелёшин: вылет "Спартака" из Кубка печален и неприятен, но Абаскаль всё понимает и во всём разберется 2
"Фиорентина" вышла в полуфинал Лиги конференций после того, как "Лех" отыграл отставание в 3 мяча
Мовсисян: уровень Сперцяна - "Интер". Очень сильный футболист, нет потолка в плане потенциала
Ловчев: как могло получиться, что футболист уровня Дуарте взят в "Спартак" на место ушедшего Жиго? 6
Ненахов: и у "Локомотива", и у ЦСКА сейчас одна из лучших победных серий. Будет интересный матч
Сунгатулин: игра с ЦСКА была равной. Ответный матч "Урал" тоже проведет с позиции силы
Стало известно расписание трансляций всех матчей 24 тура РПЛ
Щербаченко: поражение от "Акрона" – большой имиджевый удар по "Спартаку" и перспективности работы Абаскаля 4
Агент Малкома: в РПЛ хороший уровень команд. Нельзя говорить, что победы "Зениту" даются легко
"Ювентусу" временно вернули 15 снятых очков. Туринская команда поднялась с седьмого на третье место в таблице Серии А 1