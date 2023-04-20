- Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что "Спартак" проиграет, при всём уважении к "Акрону", который без проигрышей идет. У "Спартака" всё нормально, всё хорошо и замечательно. Деградация? Нет. Всё шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя - всё отлично, - передает слова Мостового РИА Новости.
В матче второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России московский "Спартак" уступил на выезде представляющему Первую лигу тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2, что привело к вылету красно-белых из турнира. Ранее "Акрона" выбил из розыгрыша три других московских клуба - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", при этом победу над бело-голубыми в серии пенальти волжане одержали на выезде.
Мостовой - о поражении "Спартака" от "Акрона": у них всё хорошо и замечательно. Зарплаты приходят вовремя - всё отлично
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о вылете красно-белых из Кубка России от тольяттинского "Акрона" из Первой лиги (1:2).
Фото: AFP