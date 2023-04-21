- А как можно было выбрать не "Спартак", брат? Он намного выше других в России. Кто с ним может конкурировать? "Спартак" — самый популярный клуб России. Даже не обсуждается — это очевидно, как ночь и день. Мы везде играли как дома. Помню выездной матч с "Рубином", когда весь стадион был спартаковским.
Юра Мовсисян сыграл за московский "Спартак" 66 матчей, в которых забил 27 голов и сделал восемь результативных передач. Также в РПЛ армянский нападающий успел поиграть за "Краснодар", проведя в краснодарском клубе 51 игру, отметившись 23 забитыми мячами и 10 голевыми пасами. Сейчас 35-летний Мовсисян уже завершил профессиональную игровую карьеру. В России армянин так и не выиграл ни одного трофея. Последним клубом Мовсисяна был американский "Чикаго" в МЛС.
Источник: "Матч ТВ"
Мовсисян: "Спартак" — самый популярный клуб России. Даже не обсуждается — это очевидно, как ночь и день
Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян назвал московский клуб самым популярным в России.
Фото: ФК "Спартак"