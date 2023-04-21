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Гендиректор "Пари НН": Глушаков - настоящий профессионал и хороший человек

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Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов высказался о профессионализме полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: В городе N
- Денис — настоящий профессионал и хороший человек. Он помогает и действиями на поле, и вне его в создании атмосферы в команде. К тому же он опытный футболист, у которого есть чему поучиться молодым игрокам.

Глушаков присоединился к "Пари Нижний Новгород" прошедшей зимой. Полузащитник забил свой первый гол за нижегородцев в последнем матче РПЛ с московским "Динамо" (1:3). Глушаков реализовал 11-метровый удар, открыв счет в матче. Примечательно, что главным тренером "Пари НН" сейчас является Сергей Юран, с которым Глушаков работал в подмосковных "Химках".

Источник: Sport24


Нижний Новгород Измайлов Глушаков
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