- То, что происходит со "Спартаком" в последнее время, вызывает недоумение. Да, пара важнейших игроков выбыла, но скамейка достаточно длинная у Абаскаля, чтобы хотя бы пройти в Кубке команду из Первой лиги. Сильнее удар по морали спартаковцев трудно себе представить.
"Спартак", вышедший в плей-офф Кубка России с первого места в группе с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелов", сначала вылетел из Пути РПЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии "Уралу", а затем окончательно закончил свои выступления в турнире, уступив тольяттинскому "Акрону" из Первой Лиги в игре Пути регионов. В последних семи матчах "Спартак" одержал лишь одну победу. По слухам, руководство красно-белых не планирует расставаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Источник: Metaratings
Тихонов: то, что происходит со "Спартаком" в последнее время, вызывает недоумение
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что недоумевает из-за последних результатов команды.
Фото: ФК "Спартак"