"Почему мало играю? Я болел неделю, перед "Крыльями" тренировался один-два дня. В Самаре вышел на 30 минут и чуть не умер. Набираю форму и вхожу в тонус. Думаю, все впереди", - приводит слова Мирзова Sport24.
Воспитанник "Спартака" из Нальчика выступает за "Химки" с лета прошлого года. Резиуан Мирзов перебрался в подмосковный клуб на правах свободного агента. Контракт с футболистом заключен до конца этого сезона. В активе левого вингера 3+4 по системе гол плюс пас в 23 матчах за "красно-черных". "Химки" набрали 17 очков в 24 турах и на данный момент занимают предпоследнюю строчку в РПЛ. В июне Мирзову исполнится 30 лет.
Мирзов: в матче с "Крыльями Советов" вышел на 30 минут и чуть не умер. Набираю форму, все впереди
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов рассказал о своей физической подготовке.
Фото: "СЭ"