«Сейчас для Карпина наступает момент икс. Думаю, что за чемпионство «Динамо» не будет биться, но попадание в тройку - минимум, на что они могут рассчитывать», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, Карпин был назначен на пост главного тренера московского «Динамо» 13 июня. Столичный клуб заключил с 56-летним специалистом соглашение на срок до лета 2028 года.
В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Григорян - о Карпине: сейчас для него наступает момент икс
Российский тренер Александр Григорян заявил, что в предстоящем сезоне московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина не сможет бороться на золото.
Фото: ФК "Динамо"