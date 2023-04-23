- Он немного устал, слегка потянул мышцу и почувствовал небольшой дискомфорт. Но, думаем, ничего серьезного там нет, - приводит комментарий Оливейры "Матч ТВ".
Вчера "Зенит" в рамках 24-го тура национального первенства оказался сильнее "Динамо" (3:1). Бразильский хавбек дружины Сергея Семака Вендел вышел в основе и провел на футбольном поле 83 минуты. Вместо бразильца на поле появился левый защитник Данил Круговой. В этом сезоне Вендел - один из ключевых игроков невской команды. В 31 игре он сумел забить 9 голов и отдать 4 голевых паса. Для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот Венделу требуется примерно 281 игровая минута. В следующем туре "Зенит" приедет в гости к "Крыльям Советов".
Тренер "Зенита" Оливейра: замена Вендела? Думаем, ничего серьезного там нет
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра рассказал о состоянии бразильского футболиста команды Вендела.
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