- Был ли удивлен заменой? Не ожидал замены, хотел забить третий гол. Это нормально, Карпин так сделал — у меня вопросов нет. Значит, так надо было, - приводит комментарий Комличенко "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Николай Комличенко стал главным героем встречи с "Уралом". Футболист записал в свой актив 2 забитых гола. Николай покинул футбольное поле на 66-й минуте. Его заменил другой форвард Егор Голенков. Всего Комличенко забил 12 голов в 30 играх за дружину Валерия Карпина. Также форвард оформил 10 ассистентских действий. "Ростов" имеет на своем счету 49 очков и располагается на 2-й строчке. В следующем туре дончане приедут в гости к "Спартаку" из Москвы.
Комличенко: не ожидал замены, хотел забить третий гол
Российский футболист "Ростова" Николай Комличенко высказался по поводу замены в поединке 24-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1).
Фото: ФК "Ростов"