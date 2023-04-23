– Считаю, судья некачественно отработал матч. Мы играли, у нас были моменты, мы забивали мячи. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре, – приводит слова Иванова Sport24.
Сочинец Павел Кукуян отменил два гола футболистов "Урала", засчитал забитый "Ростовом" мяч после подсказки арбитра VAR, а также назначил 11-метровый удар в ворота екатеринбургской команды в концовке встречи.
"Урал" на своей домашней арене не сумел справиться с "Ростовом", пропустив три мяча и потерпев пятое поражение подряд. Голами отметились Комличенко (дубль) и Осипенко, реализовавший пенальти. Гол "Урала" на свой счет записал хорват Даниель Мишкич, играющий на позиции центрального хавбека. "Урал" не может набрать очки в РПЛ уже в 5-й игре подряд.
Отметим, что ранее черно-оранжевые имели 16-матчевую серию без поражений. Сейчас уральцы опустились на 11-е место, имея в своем активе 25 очков. Дружина Виктора Гончаренко опережает идущий на 13 месте "Пари НН" на 3 балла. В следующем туре "шмели" приедут в гости к "Краснодару". Примечательно, что ранее Гончаренко возглавлял южан.
Президент "Урала" Иванов: Кукуян некачественно отработал матч. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали
Президент "Урала" Григорий Иванов усомнился в правильности решений судьи домашнего матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:3).
Фото: ФК "Урал"