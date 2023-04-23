Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев – о судействе матча с "Пари НН": это произвол чистой воды. Просто безобразие!

Судья принял несколько спорных решений, включая назначение пенальти в ворота гостей в первом тайме.
– То, что сегодня было – это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да. Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с "Пари НН" – вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно? Разве Рассказова не толкали, из-за чего он сыграл рукой, и после этого был назначен пенальти? Просто безобразие!
"Крылья" играли с "Химками" год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов. Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол? – цитирует гендиректора "Крыльев Советов" журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале.
23 апреля "Пари НН" в родных стенах обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1, одержав свою первую победу в 2023 году под руководством Сергея Юрана. В первом тайме команды сумели обменяться забитыми голами. Счет на 30-й минуте открыл бразильский защитник самарцев Фернандо Костанца. Ассист в свой актив записал другой защитник Юрий Горшков. Спустя шесть минут нижегородцам удалось установить равенство на табло благодаря точному удару с пенальти Тимура Сулейманова.
Исход поединка был решен во вторые 45 минут. Дружине Сергея Юрана удалось вырвать победу. Первым голом за нижегородцев отметился воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев. Он воспользовался ошибкой защитника Романа Евгеньева и переправил мяч в ворот самарцев.
Благодаря этой победе идущий на 13-й строчке "Пари НН" набрал 22 очка и приблизился к "Крыльям Советов", которые располагаются на 12 месте. Теперь отставание нижегородцев от самарцев составляет всего 3 очка.
Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев – о судействе матча с "Пари НН": это произвол чистой воды. Просто безобразие!
Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев раскритиковал работу арбитра Романа Галимова в выездном матче 24-го тура РПЛ с "Пари НН" (1:2).
Фото: РФС