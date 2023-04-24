- Думаю, что сегодня Иван — член нашего коллектива. Такой же, как все игроки "Локомотива". Мы очень рассчитываем на Ивана Игнатьева в тех шести матчах, которые у нас еще остаются в этом сезоне.
Ранее Игнатьев публично сообщил о своем недовольстве игровым временем в "Локомотиве" и заявил, что с большой долей вероятности покинет московский клуб по окончании сезона. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до 30 июня этого года. Игнатьев проводит в "Локомотиве" первый сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Нагорных: "Локомотив" рассчитывает на Игнатьева в оставшихся матчах
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что в клубе рассчитывают на форварда Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Локомотив"