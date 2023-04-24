- Могу сказать, что Луческу — главный шарлатан, работавший в "Зените". После "Шальке" он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за "Зенит"-2.
Луческу тренировал "Зенит" в сезоне 2016/2017. Сейчас румынский специалист работает с киевским "Динамо". Ожидается, что Луческу покинет украинский клуб по окончании сезона из-за заботы о здоровье. 27-летний Гасилин - воспитанник "Зенита", сыгравший за основную команду лишь два матча за свою карьеру. В РПЛ нападающий сыграл 20 матчей и сейчас является игроком любительского клуба "Амкал". Профессиональную карьеру Гасилин завершил в феврале 2022 года.
Источник: Sport24
Гасилин: Луческу — главный шарлатан, работавший в "Зените"
Экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин назвал бывшего тренера клуба Мирчу Луческу главным шарлатаном в истории клуба.
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