- У Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном (смеется). Уже тогда это было.
Дзюба играл за "Зенит" восемь лет, а после ухода из клуба дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство санкт-петербургского клуба и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Нападающий, ставший чемпионом России впервые в своей карьере именно в составе "Зенита", был недоволен тем, что в клубе, по его мнению, сделали ставку на бразильских легионеров и не дают развиваться молодым россиянам.
Источник: Sport24
Гасилин: помните, как Дзюба сзади пристроился к Азмуну? Это была не разовая акция
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал о чувстве юмора другого бывшего нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"