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Мостовой – судьям: остановитесь! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даёте вообще никакого шанса

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Экс-игрок "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой поделился своими соображениями по поводу судейства в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даёте вообще никакого шанса. Такое ощущение, что он должен сказать: "Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать". Это смешно! "Химки" мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать? Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам, - приводит мнение Мостового "Евро-Футбол.Ру".

За 7 игр 24 тура РПЛ было поставлено 9 11-метровых. Это повторение рекорда российских чемпионатов. Наибольшее количество пенальти назначалось в поединках "Химки" – "Торпедо" (4:2) и "Факел" – "Оренбург" (1:3). В этих играх рефери трижды наказывали команды 11-метровыми. Также арбитры указывали на точку в матче "Зенит" – "Динамо" (3:1), "Урал" – "Ростов" (1:3) и "Пари НН" – "Крылья Советов" (2:1). При этом поединок, проходивший в Нижнем Новгороде, вызвал наибольший общественный резонанс. По мнению представителей самарского клуба судивший игру Роман Галимов, который представляет город Улан-Удэ, не назначил пенальти за фол против Владимира Писарского, а также не удалил защитника нижегородцев Александрова за фол против все того же Писарского. Сегодня было объявлено о том, что гендиректор "Крыльев" Вадим Андреев подал в отставку из-за арбитража в национального первенстве.


Мостовой Крылья Советов Нижний Новгород Факел Спартак Оренбург Химки
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