Президент "Урала" Иванов: зачем встречаться с судьями во время чемпионата? Разрешите лучше заходить в раздевалку

Президент "Урала" Григорий Иванов не поддержал решение генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.

Фото: ФК "Урал"





– Он [Андреев своим уходом] что, сделал лучше команде? Это его дело, его право. Я полностью согласен, что сейчас происходит непонятно что. Я солидарен с ним, но уходить в отставку и бросить команду в трудное время… Я бы, наверное, не стал. Но это его личное дело.



Самое интересное, что нам запретили общаться с судьями. Порой боишься с ними поздороваться. А тут можно организовать официальную встречу. А какая разница? Это то же самое, что я завтра зайду в раздевалку и обсужу с судьями какой-то вопрос. Но нам это нельзя. Зачем встречаться с судьями во время чемпионата? Разрешите лучше заходить в раздевалку, – приводит слова Иванова



После возобновления сезона "Крылья Советов" выиграли всего один из семи матчей чемпионата России. Команда Игоря Осинькина опустилась на 12-е место в таблице РПЛ и находится всего в 3 очках от зоны "стыков". В следующем туре волжане на своем поле примут лидера чемпионата - санкт-петербургский " Причиной такого резкого шага со стороны одного из руководителей самарской команды послужило его недовольство работой арбитра Романа Галимова в недавней встрече между "Пари НН" и "Крыльями Советов". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1, которые вплотную приблизились к самарцам в борьбе за избежание "стыков". Судья принял ряд спорных решений, включая назначение и неназначение пенальти.– Он [Андреев своим уходом] что, сделал лучше команде? Это его дело, его право. Я полностью согласен, что сейчас происходит непонятно что. Я солидарен с ним, но уходить в отставку и бросить команду в трудное время… Я бы, наверное, не стал. Но это его личное дело.Самое интересное, что нам запретили общаться с судьями. Порой боишься с ними поздороваться. А тут можно организовать официальную встречу. А какая разница? Это то же самое, что я завтра зайду в раздевалку и обсужу с судьями какой-то вопрос. Но нам это нельзя. Зачем встречаться с судьями во время чемпионата? Разрешите лучше заходить в раздевалку, – приводит слова Иванова "РБ Спорт" После возобновления сезона "Крылья Советов" выиграли всего один из семи матчей чемпионата России. Команда Игоря Осинькина опустилась на 12-е место в таблице РПЛ и находится всего в 3 очках от зоны "стыков". В следующем туре волжане на своем поле примут лидера чемпионата - санкт-петербургский " Зенит ".