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Самарский губернатор Азаров – об ошибках судей: сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал рассмотреть заявление генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева о желании уйти с должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.
Фото: Twitter
– Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.
Как бы то ни было, мы, болельщики "Крыльев", любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации, – приводит слова Азарова "СЭ".

После возобновления сезона "Крылья Советов" выиграли всего один из семи матчей чемпионата России. Команда Игоря Осинькина опустилась на 12-е место в таблице РПЛ и находится всего в 3 очках от зоны "стыков". В следующем туре волжане на своем поле примут лидера чемпионата - санкт-петербургский "Зенит".

Сегодня гендиректор "Крыльев Советов" из Самары Вадим Андреев сделал громкое заявление, объявив о том, что покидает свой пост. Руководитель связал свой уход с несправедливым, по его мнению, судейством в РПЛ. Волжане по итогам 24 туров имеют на свой счету 25 очков и занимают 12-ю позицию.

Вчера самарский клуб играл со своим прямым конкурентом "Пари НН", который располагается на 13-й строчке. Встреча закончилась победой нижегородского клуба. После игры у представителей "Крыльев Советов" возникли вопросы к судейской бригаде арбитра из Улан-Удэ Романа Галимова.

Ряд судейский экспертов считает, что в ворота "Пари НН" не был назначен 11-метровый за фол на Владимире Писарском, а также другой игрок команды Сергея Юрана Виктор Александров должен был получать вторую желтую карточку. В следующем туре "Крылья Советов" на своей домашней арене примут лидера национального первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга.


Крылья Советов Азаров Нижний Новгород Галимов
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